Fedez e Blur, rissa sfiorata in Kings League: interviene anche Bonucci

Fedez, lo scontro con Blur alla Kings League

A surriscaldare ulteriormente il clima in campo e fuori è stato però il gol del momentaneo 4-3 degli Stallions, arrivato in pieno recupero. L’azione è stata contestata duramente dai Boomers per un presunto tocco di mano, giudicato però regolare dal VAR. La decisione ha dato il via a furibonde proteste: Fedez è sceso in campo infuriato, mentre Blur si è diretto verso di lui. Grazie all'immediato intervento di Leonardo Bonucci, giocatore dei Boomers, è stato possibile evitare il contatto fisico tra i due presidenti. Dopo essere tornato alla sua postazione, il cantante si sarebbe lasciato andare a insulti e minacce dirette a Blur: "Mi è venuto faccia a faccia, sto coglione di me*da. È una pagliacciata ‘sta roba, fanno vedere il VAR di tutto e l'arbitro dice: ‘L'ho già visto e non lo faccio vedere'. Incredibile, è mano, ma cos'è ‘sta roba. Così non è giusto. Poi ‘sto qua, vedi che la prossima volta che mi vieni faccia a faccia ti tiro una sberla, cretino".