Golden Boy 2025, a casa Cucinelli a Solomeo la lista dei 100. Le parole di Chiellini, Buffon e tanti altri

Galliani e Branchini, che show! "Aveva ragione Boniperti"

"Ho vinto dalla Serie C col Monza al Mondiale per Club con il Milan, ho visto qualsiasi cosa possibile. E dico che cinquant'anni fa il calcio era questione di sentimenti, oggi di business. E i diritti tv hanno cambiato la gerarchia del calcio. Prima si viveva sui ricavi da stadio e i campioni potevano essere mantenuti nei posti di origine, penso al Benfica di Eusebio che il Milan sfidava, e che noi ragazzi scappavamo a vedere a Chiasso perché in Svizzera davano la partita in diretta mentre in Italia la Rai la dava in differita..."

Ma è vero che Galliani rifiutò Ronaldo? Branchini racconta, "ricordo con chiarezza l'esempio Careca in uscita dal Napoli, loro avevano uno scarso, Van Basten...O l'esempio Romario che usciva dal Psv e che non sembrava fosse all'altezza per poi andare al Barcellona..." Galliani lo interrompe, "Però la finale di Champions League del 1994 gliene facciamo quattro..." "Vero, io avevo Boban, Albertini, Donadoni da una parte e Romario dall'altra, decisi di non andare a vedere la partita per restare equilibrato ma me ne pento amaramente per non aver assistito a quella vittoria così roboante..."

Ancora Galliani: "Ricordate Cannavaro, con Nesta la difesa del Mondiale 2006 titolare, Nesta si fa male entra Materazzi e vince i Mondiali: il calcio è questa roba qui, è un gioco, si chiama Federazione Italiana Giuoco Calcio...Se Arnautovic la butta dentro con la Lazio tutti ora starebbero raccontando di quanto è giusto che abbia vinto l'Inter, di come hanno costruito la vittoria dello Scudetto etc etc...aveva ragione Boniperti, il risultato non è importante, è l'unica cosa che conta..."