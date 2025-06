Patteggiamento Juve: il massacro, le certezze e l'incredibile caso Arrivabene

L'antijuventino medio e le vicende giudiziarie infinite

“Male non fare, paura non avere”, osserva compiaciuto l’italiano (e l’antijuventino) medio, fin quando qualcosa non capita a lui. Per comprendere quanto sia sbagliato, superficiale ove non in malafede tale assunto, non serve neanche tirare le 1000 vittime annuali di errori giudiziari certificate dagli amici di “errorigiudiziari.com”: basta comprendere cosa voglia dire, per qualunque essere umano ma in particolare per importanti manager e uomini di impresa, passare una vita sotto processo tra primo, secondo grado e Cassazione. Basti pensare che la conclusione delle indagini risale ormai a circa due anni fa e tuttora siamo alle fasi iniziali – stavolta forse anche finali - della vicenda giudiziaria. A questo si aggiunga che, in particolare nella complessa materia bilancistica e per questioni emergenziali e peculiari come la cosiddetta “manovra stipendi”, è pressoché impossibile avere certezza di un esito del tutto positivo. Si aggiunga la presumibile soddisfazione dei PM, parte integrante dell’accordo, per una conclusione a breve con sanzioni ridotte: per loro, dimostrare i reati in questione sarebbe stato ben più lungo e complicato rispetto al grottesco e repentino iter della nostra giustizia sportiva.