Psg più forte della papera di Chevalier: Tottenham, 2-0 buttato via e Supercoppa francese ai rigori

Psg-Tottenham: la partita

Ilvince il primo trofeo della stagione aggiudicandosi lanella finale contro ilaldi. Partita dalle mille emozioni che gli uomini disono riusciti a portare a casa dopo la lotteria dei calci di rigore, conquistati grazie ad una clamorosa rimonta negli ultimi 10 minuti del match.

I francesi, vincitori della scorsa edizione della Champions League, si sono imposti sugli inglesi di Thomas Frank, che erano arrivati a giocarsi la partita decisiva grazie al trionfo in Europa League. Inglesi avanti meritatamente nel primo tempo con la zampata a porta vuota di Van de Ven al 39'. Ad inizio ripresa Romero trova il raddoppio con la complicità di Chevalier, preferito a Donnarrumma (non convocato), che respinge male il colpo di testa del difensore argentino. Sotto di due gol fino all'85', il Paris pareggia con le reti di Lee e Gonçalo Ramos al 94'. Ai calci di rigore sbaglia per primo Vitinha, poi Van de Ven e Tel ribaltano il punteggio e Nuno Mendes al quinto rigore chiude i conti regalando a Luis Enrique il primo trofeo della stagione e la prima Supercoppa della storia al Psg.