Psg più forte della papera di Chevalier: Tottenham, 2-0 buttato via e Supercoppa francese ai rigori

Rimonta al 94' e trionfo ai rigori per Luis Enrique che vince il primo trofeo della stagione, Spurs sconfitti ad Udine
2 min
Psg più forte della papera di Chevalier: Tottenham, 2-0 buttato via e Supercoppa francese ai rigori
UDINE - Il Paris Saint-Germain vince il primo trofeo della stagione aggiudicandosi la Supercoppa Europea nella finale contro il Tottenham al Bluenergy Stadium di Udine. Partita dalle mille emozioni che gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a portare a casa dopo la lotteria dei calci di rigore, conquistati grazie ad una clamorosa rimonta negli ultimi 10 minuti del match.

Psg-Tottenham: la partita

I francesi, vincitori della scorsa edizione della Champions League, si sono imposti sugli inglesi di Thomas Frank, che erano arrivati a giocarsi la partita decisiva grazie al trionfo in Europa League. Inglesi avanti meritatamente nel primo tempo con la zampata a porta vuota di Van de Ven al 39'. Ad inizio ripresa Romero trova il raddoppio con la complicità di Chevalier, preferito a Donnarrumma (non convocato), che respinge male il colpo di testa del difensore argentino. Sotto di due gol fino all'85', il Paris pareggia con le reti di Lee e Gonçalo Ramos al 94'. Ai calci di rigore sbaglia per primo Vitinha, poi Van de Ven e Tel ribaltano il punteggio e Nuno Mendes al quinto rigore chiude i conti regalando a Luis Enrique il primo trofeo della stagione e la prima Supercoppa della storia al Psg.

