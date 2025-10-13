L'immagine del campo di Serie C che fa il giro del web. E i tifosi Juve ricordano il Galatasaray

Weekend di stop per A e B visti gli impegni delle nazionali, ma a giocare senza sosta ci ha pensato la Serie C . Una giornata in cui ne sono successe di ogni, come i momenti di tensione avuti durante il match tra Albinoleffe e Lecco . Ma spostandosi nel girone C c'è una sfida in particolare, quella tra Monopoli e Salernitana , che ha rievocato ricordi certamente non piacevoli ai tifosi... della Juventus . La sfida è andata in scena al Veneziani, con i padroni di casa usciti sconfitti di misura: a decidere il match il gol siglato al quarto d'ora da Galo Capomaggio . Ma cosa c'entrano i sostenitori bianconeri con il match di terza serie giocato tra i pugliesi e i campani? La risposta è... il terreno di gioco.

Monopoli-Salernitana dal sapore di... Galatasaray-Juve

Il manto del Veneziani di Monopoli, come testimoniato dalle immagini (soprattutto quelle dall'alto) era in condizioni terribili, con le striature marroni a sovrastare quelle verdi. Un fotogramma che a qualcuno ha ricordato il Cuito Cuanavale, stadio "inguardabile" nel famoso videogame Pro Evolotuion Soccer. Ma nei tifosi della Juventus ha rievocato una vecchia partita: inevitabilmente, quella di Champions contro il Galatasaray: i supporter bianconeri non hanno ovviamente dimenticato l'eliminazione dall'Europa avvenuta nel 2013. Ultima sfida del girone, un match con in palio punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi. La partita cominciò il 10 dicembre, ma terminò... il giorno successivo.

La sfida, infatti, fu interrotta dopo 31' per una nevicata epocale, costringendo il direttore di gara a mettere 'pausa'. La gara fu così rinviata al giorno seguente, nell'inedito orario delle ore 15. Il campo, dopo le avverse condizioni metereologiche, era ovviamente in condizioni ai limiti dell'impraticabilità, ma si giocò lo stesso: alla fine a vincere fu il Galatasaray con il gol siglato dall'ex Inter, Wesley Sneijder, che condannò i bianconeri di Antonio Conte all'eliminazione. Sui social la foto di Monopoli-Salernitana si è diffusa rapidamente, e in tanti hanno associato il terreno di gioco del Veneziani a... quello di Istanbul 12 anni fa.