Cristiano Ronaldo, il rigore più difficile: sfida al portiere robot. A tifare per lui Conceicao e... un ex Juve

Cristiano Ronaldo non si ferma davanti a nulla, neanche davanti... ad un robot. Che il fuoriclasse portoghese ami le sfide è ormai chiaro, battere i record è stato il suo pane quotidiano per un'intera carriera. E anche oggi a quasi 41 anni sogna di raggiungere il primato dei 1000 gol e, perché no, di vincere per la prima volta la Coppa del Mondo dopo la qualificazione del suo Portogallo. La sfida che gli è stata posta davanti questa volta non è stata delle più semplici: quella superare un portiere robot dal dischetto, davanti ad alcuni compagni della nazionale portoghese totalmente assorti dall'esito del duello.
Cristiano Ronaldo e la sfida al... portiere robot
Lo youtuber Mark Rober ha lanciato il guanto di sfida a CR7: segnare dagli 11 metri contro un portiere speciale. Un portiere che, fermo al centro, muove la sagoma repentinamente occupando quasi perfettamente lo specchio della porta. Insomma, gonfiare la rete diventa praticamente impossibile. E in effetti anche per Cristiano Ronaldo le difficoltà non mancano. Il fuoriclasse portoghese prova inizialmente a calciare col suo piede meno forte, il sinistro, ma i suoi tentativi vengono puntualmente neutralizzati. Allora tenta col destro, ma anche in questo caso viene fermato.
E così inizia ad impegnarsi per davvero, fino a quando non trova la conclusione perfetta: un tiro precisissimo che termina a pochi millimetri dal palo, rendendo impossibile l'intervento del portiere robot e insaccando la palla in rete. E scatta l'esultanza, coi compagni che vanno a festeggiare con CR7. Tra questi Francisco Conceicao, ala della Juve, ma anche una vecchia conoscenza della Serie A: Renato Veiga, che ha vestito proprio la maglia bianconera lo scorso anno per poi sfidarla in questa stagione in Champions col Villarreal, e siglando anche il gol dell'ex.