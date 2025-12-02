Cristiano Ronaldo, il rigore più difficile: sfida al portiere robot. A tifare per lui Conceicao e... un ex Juve

Cristiano Ronaldo non si ferma davanti a nulla, neanche davanti... ad un robot. Che il fuoriclasse portoghese ami le sfide è ormai chiaro, battere i record è stato il suo pane quotidiano per un'intera carriera. E anche oggi a quasi 41 anni sogna di raggiungere il primato dei 1000 gol e, perché no, di vincere per la prima volta la Coppa del Mondo dopo la qualificazione del suo Portogallo. La sfida che gli è stata posta davanti questa volta non è stata delle più semplici: quella superare un portiere robot dal dischetto, davanti ad alcuni compagni della nazionale portoghese totalmente assorti dall'esito del duello.