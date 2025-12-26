“Allenatori italiani, i top di sempre”: le scelte sorprendono e fanno discutere

Zaccheroni ha conquistato il suo titolo più importante nel 1998/99, vincendo lo scudetto con il Milan. Nel corso della sua carriera ha anche allenato Lazio, Inter e Juventus.

24) Luigi Radice

Leggendario tecnico del Torino in grado di conquistare nel 1976 l'unico scudetto della storia granata dopo la tragedia di Superga.

23) Eugenio Bersellini

"Il sergente di ferro" ha vinto uno scudetto e tre Coppe Italia nelle sue esperienze in panchina tra Inter e Sampdoria tra il 1979 e il 1985.

22) Carlo Parola

Grande ex difensore della Juventus, ha vinto due scudetti consecutivi con i bianconeri nel 1960 e 1961.

21) Maurizio Sarri

Altro ex Juve, è ricordato per lo scudetto vinto con i bianconeri nel 2020, l'Europa League con il Chelsea e soprattutto per il gioco messo in mostra nel suo periodo a Napoli.

20) Simone Inzaghi

L'ex tecnico Inter, ora all'Al-Hilal, può vantare una bacheca con uno scudetto, tre Coppe Italia e cinque Supercoppe.

19) Giuseppe Viani

Protagonista di due promozioni in Serie A con Salernitana e Roma, ha vinto due scudetti con il Milan nel 1957 e 1959.

18) Ferruccio Valcareggi

Ct del primo successo agli Europei dell'Italia, arrivato nel 1968 a Roma. Due anni dopo conquisterà anche la finale Mondiale, persa contro il Brasile di Pelé.

17) Ottavio Bianchi

L'allenatore del primo scudetto della storia del Napoli, arrivato con Maradona nel 1987. Vincerà anche la Coppa Uefa con gli azzurri nel 1989 e una Coppa Italia con la Roma nel 1991.

16) Gian Piero Gasperini

L'attuale allenatore della Roma si è consacrato definitivamente vincendo l'Europa League con l'Atalanta nella finale contro il quasi imbattibile Bayer Leverkusen.