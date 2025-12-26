“Allenatori italiani, i top di sempre”: le scelte sorprendono e fanno discutere

Il portale inglese FourFourTwo ha stilato la speciale classifica dei migliori 32 allenatori italiani della storia. Dall'immancabile Carlo Ancelotti a sorprese come Roberto Di Matteo, per una lista che sicuramente non metterà tutti d'accordo tra leggende del passato e tecnici emergenti. Presente chiaramente anche tanta Juve con Antonio Conte, Massimiliano Allegri e non solo...
La classifica: dal 32° al 26°
32) Roberto Di Matteo
L'ex allenatore del Chelsea chiude la classifica soprattutto grazie all'impresa con i Blues del 2012, con cui riuscì a vincere FA Cup e Champions League da subentrato.
31) Gianluca Vialli
L'indimenticabile ex attaccante ha avuto anche una breve carriera da allenatore al Chelsea dal febbario 1998 al 2000, in cui è riuscito a conquistare una Coppa di Lega, una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea.
30) Roberto De Zerbi
L'attuale allenatore del Marsiglia conquista un posto in questa speciale classifica soprattutto per l'impresa compiuta con il Brighton, portato per la prima volta nella storia in una competizione europea.
29) Cesare Prandelli
L'ex allenatore ha avuto il suo momento d'oro tra il 2008 ed il 2012 in cui riuscì a portare la Fiorentina in Champions League a guidare l'Italia fino alla finale degli Europei.
28) Stefano Pioli
Dopo alcune esperienze con Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina, Pioli si è consacrato vincendo il 19esimo scudetto della storia del Milan nel 2022. Attualmente è senza squadra.
27) Luigi Delneri
Delneri è ricordato principalmente per i risultati ottenuti con il Chievo nel 2002 e con la Sampdoria nel 2010, trascinata fino ai preliminari di Champions League. Per lui anche un'esperienza non fortunata sulla panchina della Juve.
26) Alberto Bigon
L'allenatore è ricordato soprattutto per il secondo scudetto della storia del Napoli arrivato nella stagione 1989/90 dopo essere subentrato da esordiente assoluto ad Ottavio Bianchi.
La classifica: dal 25° al 16°
25) Alberto Zaccheroni
Zaccheroni ha conquistato il suo titolo più importante nel 1998/99, vincendo lo scudetto con il Milan. Nel corso della sua carriera ha anche allenato Lazio, Inter e Juventus.
24) Luigi Radice
Leggendario tecnico del Torino in grado di conquistare nel 1976 l'unico scudetto della storia granata dopo la tragedia di Superga.
23) Eugenio Bersellini
"Il sergente di ferro" ha vinto uno scudetto e tre Coppe Italia nelle sue esperienze in panchina tra Inter e Sampdoria tra il 1979 e il 1985.
22) Carlo Parola
Grande ex difensore della Juventus, ha vinto due scudetti consecutivi con i bianconeri nel 1960 e 1961.
21) Maurizio Sarri
Altro ex Juve, è ricordato per lo scudetto vinto con i bianconeri nel 2020, l'Europa League con il Chelsea e soprattutto per il gioco messo in mostra nel suo periodo a Napoli.
20) Simone Inzaghi
L'ex tecnico Inter, ora all'Al-Hilal, può vantare una bacheca con uno scudetto, tre Coppe Italia e cinque Supercoppe.
19) Giuseppe Viani
Protagonista di due promozioni in Serie A con Salernitana e Roma, ha vinto due scudetti con il Milan nel 1957 e 1959.
18) Ferruccio Valcareggi
Ct del primo successo agli Europei dell'Italia, arrivato nel 1968 a Roma. Due anni dopo conquisterà anche la finale Mondiale, persa contro il Brasile di Pelé.
17) Ottavio Bianchi
L'allenatore del primo scudetto della storia del Napoli, arrivato con Maradona nel 1987. Vincerà anche la Coppa Uefa con gli azzurri nel 1989 e una Coppa Italia con la Roma nel 1991.
16) Gian Piero Gasperini
L'attuale allenatore della Roma si è consacrato definitivamente vincendo l'Europa League con l'Atalanta nella finale contro il quasi imbattibile Bayer Leverkusen.
La classifica: dal 15° all'11°
15) Claudio Ranieri
Autore dell'impresa forse più memorabile della storia del calcio con la vittoria della Premier League 2016 con il Leicester. Si è ritirato nell'estate del 2025 dopo aver portato la Roma in Europa League.
14) Osvaldo Bagnoli
Soprannominato "il mago della Bovisa", ha vinto un sorprendente scudetto con il Verona nel 1985.
13) Luciano Spalletti
L'attuale allenatore della Juventus può vantare due Coppe Italia con la Roma, due campionati russi con lo Zenit e soprattutto lo scudetto conquistato con il Napoli nel 2023.
12) Enzo Bearzot
Indimenticabile ct dell'Italia campione del Mondo del Mondo a Spagna 1982, ha guidato gli azzurri fino al 1986.
11) Carlo Cercano
Prima di Allegri è stato l'unico allenatore capace di vincere quattro scudetti consecutivi in Serie A dal 1930 al 1934 con la Juventus.
La classifica: dal 10° al 6°
10) Antonio Conte
Top 10 per l'attuale allenatore del Napoli che può vantare una lunga striscia di successi tra Juve, Inter e Chelsea. Ha anche guidato la Nazionale fino ai quarti di finale dell'Europeo 2016. Gli ultimi trionfi proprio a Napoli con Scudetto e Supercoppa.
9) Roberto Mancini
L'ex ct della Nazionale ha conquistato uno storico Europeo con l'Italia nel 2021 a Wembley. Prima erano arrivati anche tre scudetti con l'Inter e una Premier League con il Manchester City.
8) Massimiliano Allegri
Grazie ad una striscia incredibile di successi tra Milan e soprattutto Juventus, Allegri entra di diritto tra i migliori allenatori della storia del calcio italiano.
7) Nereo Rocco
Tra i migliori allenatori italiani di sempre, Rocco ha avuto una lunga striscia di successi con il Milan con cui ha vinto tutto in campo nazionale ed internazionale.
6) Marcello Lippi
Ct dell'ultimo Mondiale vinto dall'Italia, ha vinto tutto anche a livello di club nella sua lunga esperienza alla Juventus.
La top 5
5) Vittorio Pozzo
Ha guidato l'Italia alla vittoria di due Mondiali consecutivi nel 1934 e nel 1938.
4) Fabio Capello
Esperienze in panchine in club come Roma, Milan, Juventus e Real Madrid con cui ha vinto tutto a livello di club. Ha anche allenato la nazionale inglese.
3) Arrigo Sacchi
Uno degli allenatori più rivoluzionari della storia del calcio, ha incantato l'Europa con il "Milan degli olandesi". Nel 1994, sulla panchina azzurra, ha perso la finale Mondiale contro il Brasile ai calci di rigore.
2) Giovanni Trapattoni
Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio ed entrato nella mitologia collettiva soprattutto per quanto fatto alla Juventus.
1) Carlo Ancelotti
E' l'ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile a guidare questa classifica grazie ai numerosi successi ottenuti nella sua carriera. E non è finita qui...
