Leoni, tigri, serpenti e coccodrilli: benvenuti al Natale di Huijsen 

Scordatevi le montagne innevate, le spiagge da sogno o i grandi pranzi in famiglia: Dean Huijsen ha deciso di passare il Natale in maniera a dir poco speciale . L'ex Juventus, infatti, ha deciso di andare in vacanza con la sua famiglia a Dubai , dove ha visitato anche uno zoo . Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il classe 2005 ha avuto modo di vedere alcuni animali da vicino. Molto da vicino. Serpenti, tigri e serpenti, ma anche leonesse, scimmie e caprette: ce n'è per tutti i gusti .

Natale allo zoo di Dubai per Huijsen

In alcune immagini condivise dal padre di Huijsen sui social, infatti, si può vedere il difensore spagnolo mentre si diverte insieme alla sua famiglia. Dal tiro alla fune con una leonessa, fino alle foto in posa con un gigantesco serpente o quelle con una tigre. Il volto divertito dell'ex bianconero dice tutto. Per non farsi mancare nulla, il classe 2005 ha giocato anche con alcune scimmie, dato da mangiare a un coccodrillo e ha accudito con un biberon delle piccole caprette. Insomma, un Natale diverso dal solito ma sicuramente speciale.

Rimpianto bianconero

Mentre lui si diverte a Dubai, qualche tifoso a Torino non può fare a meno di pensare a cosa sarebbe successo se la Juventus non l'avesse venduto. I bianconeri lo hanno ceduto al Bournemouth per poco meno di 20 milioni di euro e la squadra inglese a sua volta lo ha venduto al Real Madrid per più di 60. In maglia Blancos Huijsen ha già collezionato 17 presenze tra Liga, Champions League e Coppa del Re, con 1 gol e 1 assist. Numeri importanti, impossibile non rimpiangerlo, ma Comolli ha dettato la linea per far sì che casi come questo non accadano mai più.