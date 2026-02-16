Betsson Sport lancia la nuova campagna 2026: Totti, Baggio e Cannavaro guidano i tifosi nel "Museo della Passione"

Non è solo un rilancio, è la ferma volontà di non fermarsi davanti a nessun traguardo quella che anima la nuova campagna 2026 di Betsson Sport . La piattaforma digitale di infotainment non intende adagiarsi sui successi raggiunti, ma continua a investire con determinazione nella sfida di restituire la giusta importanza a ogni disciplina, con uno sguardo costantemente proteso al futuro. Il cuore pulsante di questa visione è il Betsson Sport Club : un network inclusivo nato per sostenere e dare risalto mediatico a tutte le realtà sportive, con un occhio di riguardo per quei club che operano lontano dai riflettori del grande pubblico. A testimoniare la concretezza di questa missione sono i contenuti di valore già realizzati dal brand, come il progetto, dello scorso novembre, con la campionessa di volley Beatrice Parrocchiale , volto a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso la lente dell’agonismo.

Tino: "Entusiasti di questo viaggio"

È su queste basi di impegno e responsabilità che Betsson Sport schiera oggi un team d'eccezione: Francesco Totti, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. Scelti come un unico gruppo coeso e senza gerarchie, i tre ambassador incarnano la manifestazione concreta della passione sportiva, quel valore che arricchisce e unisce al di là dei risultati sul campo.

“Volevamo entrare nel vivo di questa nuova stagione con figure di riferimento che potessero incarnare i valori e la mission del nostro brand”, spiega Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group. “Siamo entusiasti di questo viaggio con tre giocatori la cui passione per lo sport è leggendaria; la loro storia ci aiuterà a valorizzare tutte le discipline che fanno parte del nostro Club e a promuovere una visione dello sport fatta di condivisione, fair play, inclusione e passione”.

Betsson Sport, il nuovo spot

Questo spirito di squadra trova la sua massima espressione nel nuovo spot televisivo presentato oggi. Nello spot, i tre ambassador smettono i panni delle icone statiche per farsi guide attive di un viaggio immersivo nel mondo di Betsson Sport. Attraverso un suggestivo percorso all’interno di un "Museo della Passione", Totti, Baggio e Cannavaro accompagnano il telespettatore alla scoperta delle diverse anime del Betsson Sport Club. Dalle azioni spettacolari sul parquet da basket ai corridoi dedicati al rugby e al tennis, fino al calcio, i tre protagonisti mostrano come il progetto non sia solo un network digitale, ma un ecosistema vivo che sostiene ogni disciplina con la stessa dedizione. Il video culmina con il passaggio dal museo al campo, simboleggiando la missione del brand: portare le realtà locali e meno visibili sul grande palcoscenico nazionale, perché dove c’è sport, la passione deve poter brillare senza distinzioni di categoria.