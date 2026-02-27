Carboni shock, stagione finita: altro dramma per il giovane di proprietà dell'Inter

Nuovo infortunio per Valentin Carboni

L'esperienza al Racing di Valentin Carboni è durata 5 partite e appena 204 minuti. Ora il lungo stop, l'ennesimo della sua breve carriera. Già nel 2024, infatti, l'argentino aveva subito la rottura del legamento crociato mentre era in prestito al Marsiglia. In quel caso lo stop è stato di ben 250 giorni, dal 9 ottobre 2024 al 15 giugno 2025. La scorsa estate l'Inter lo ha portato al Mondiale per Club, dove ha anche segnato un gol, ma poi i nerazzurri hanno deciso di mandarlo al Genoa. In rossoblù, però, l'argentino non ha trovato molto spazio e per questo il nuovo prestito, questa volta in Argentina, per trovare più minuti. Ora questo infortunio ha cambiato totalmente i suoi piani. Nonostante sia uno dei talenti più interessanti del vivaio dell'Inter, il classe 2005 ha già subito due infortuni molto seri che rischiano di compromettere in maniera grave la sua crescita. Carboni resterà fermo per almeno 8 mesi e non è da escludere che il prestito al Racing, che scadrà a fine dicembre 2026, possa essere interrotto in anticipo. Una volta tornato a Milano, poi, ci sarà da capire se i nerazzurri decideranno di puntare su di lui o se invece il club deciderà di cederlo, di nuovo a titolo temporaneo o magari a titolo definitivo.

Il comunicato del Racing

Il club argentino su X ha confermato l'infortunio del giocatore di proprietà dell'Inter. Ecco il comunicato: "Durante la sessione di allenamento di questo venerdì, Valentín Carboni ha subito la rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Forza, Valen!".