"Avversari più forti di sempre? Tra Messi e Cristiano Ronaldo metto lui": l'ex Juve e Inter sicuro

Vidal e la scelta che sorprende

Subito dopo Messi, Vidal ha inserito Ribéry, suo compagno per tre stagioni al Bayern Monaco. "Ma un altro giocatore che mi ha segnato enormemente quando l'ho affrontato è stato Ribéry. Metteva un'intensità incredibile, mi dava del filo da torcere... È un altro stile di gioco, ma lo preferivo anche a Robben: Ribéry, se gli davi un colpo, te lo restituiva subito", ha confessato. Parole che spiegano quanto il francese lo abbia impressionato per carattere e temperamento, oltre che per qualità tecniche. Nella speciale graduatoria stilata dal cileno, il terzo gradino del podio è occupato da Cristiano Ronaldo: "Il giocatore più forte che ho affrontato in carriera? Leo, Ribéry... e poi Cristiano Ronaldo. Metto Ribéry tra Messi e Ronaldo", ha sentenziato Vidal. Una classifica personale che farà discutere, ma che racconta bene l’impatto avuto da certi campioni sulla sua carriera.