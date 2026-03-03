"Avversari più forti di sempre? Tra Messi e Cristiano Ronaldo metto lui": l'ex Juve e Inter sicuro

Arturo Vidal si è raccontato senza filtri nel corso di un’intervista al podcast Enfocados, ripercorrendo le tappe più significative di una carriera vissuta sempre al massimo tra Europa e Sudamerica. L’ex centrocampista di Juventus, Inter e Barcellona ha riaperto il cassetto dei ricordi, soffermandosi sulle sfide che lo hanno segnato maggiormente. Tra un aneddoto e l’altro, il cileno ha anche stilato una sua personalissima classifica dei campioni più forti incrociati sul campo. Una graduatoria che ha attirato l’attenzione per alcune scelte sorprendenti.
Messi "di un altro pianeta"
In cima alla lista di Vidal c’è Lionel Messi, indicato senza esitazioni come il più straordinario mai affrontato. "Leo Messi è quello che mi ha sorpreso di più, è di un altro pianeta", ha dichiarato il centrocampista cileno, sottolineando l’unicità del talento argentino. Vidal ha incrociato Messi sia da avversario sia da compagno ai tempi del Barcellona, potendo così apprezzarne la grandezza da prospettive diverse. Tecnica, visione e capacità di decidere le partite lo rendono, a suo dire, il più forte in assoluto. Nonostante abbia sfidato campioni di ogni epoca, Vidal non ha avuto dubbi nel collocare Messi al vertice. Una scelta netta, che conferma l’ammirazione profonda nei confronti del fuoriclasse argentino.
Vidal e la scelta che sorprende
Subito dopo Messi, Vidal ha inserito Ribéry, suo compagno per tre stagioni al Bayern Monaco. "Ma un altro giocatore che mi ha segnato enormemente quando l'ho affrontato è stato Ribéry. Metteva un'intensità incredibile, mi dava del filo da torcere... È un altro stile di gioco, ma lo preferivo anche a Robben: Ribéry, se gli davi un colpo, te lo restituiva subito", ha confessato. Parole che spiegano quanto il francese lo abbia impressionato per carattere e temperamento, oltre che per qualità tecniche. Nella speciale graduatoria stilata dal cileno, il terzo gradino del podio è occupato da Cristiano Ronaldo: "Il giocatore più forte che ho affrontato in carriera? Leo, Ribéry... e poi Cristiano Ronaldo. Metto Ribéry tra Messi e Ronaldo", ha sentenziato Vidal. Una classifica personale che farà discutere, ma che racconta bene l’impatto avuto da certi campioni sulla sua carriera.
