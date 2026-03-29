Cabal-Kalulu, com'è andato il confronto Juve in Colombia-Francia

Vittoria per 3-1 della Francia, in amichevole in vista dei Mondiali, al Northwest Stadium di Landover, in Maryland, negli Stati Uniti, contro la Colombia. Francesi avanti di due reti nel primo tempo con i guizzi di Doué (29') e l'interista Thuram (41'). Nella ripresa tris firmato ancora da Doué (56'). Tardiva la reazione dei colombiani che al 77' accorciano con Campaz. Tra i Los Cafeteros titolare lo juventino Cabal, solo panchina per il bolognese Lucumì, mentre nel Bleus in campo dal 1' Kalulu (Juventus) e l'autore del gol del raddoppio Thuram (Inter), panchina per i milanisti Maignan e Rabiot. La Colombia del ct Nestor Lorenzo per i Mondiali è stata inserita nel Girone K con Portogallo, Uzbekistan e Giamaica, invece le avversarie della Francia di Deschamps - nel Girone I - saranno Senegal, Norvegia e una tra Bolivia e Iraq.
Juve, Cabal e Kalulu in campo 90'
I due difensori bianconeri hanno preso parte alla gara amichevole tra Francia e Colombia, con entrambe le nazionali che hanno già staccato il pass per la prossima edizione dei Mondiali. Nella sfida amichevole andata in scena negli Stati Uniti a vincere il confronto è stato Pierre Kalulu con la sua Francia, che si è imposta col punteggio di 3-1 sulla Colombia. Partita non eccellente per Juan Cabal, che non mette piede in campo con la Juventus di Spalletti dalla brutta sconfitta per 5-2 rimediata in Champions League contro il Galatasaray lo scorso 17 febbraio.