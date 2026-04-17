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“Cristiano Ronaldo ha smesso di seguirmi su Instagram perché ho detto che…”

Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, rivela il rapporto conflittuale con il fuoriclasse portoghese: "Non mi sopporta"
2 min
Cristiano RonaldoMessiLineker
“Cristiano Ronaldo ha smesso di seguirmi su Instagram perché ho detto che…”© Getty Images

Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? Una domanda che da anni infiamma gli appassionati di calcio, divisi tra chi preferisce il fenomeno argentino e chi il fuoriclasse portoghese. I due si sono contesi per diverse edizioni il Pallone d'Oro, con la Pulce che ha trionfato otto volte (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) contro le cinque di CR7 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Al fatidico quesito ha risposto anche una leggenda del calcio inglese, Gary Lineker (secondo nel premio di France Football nel 1986, quando era al Barcellona), oggi commentatore sportivo, che non ha nascosto di preferire Messi. Una esternazione che, a suo avviso, gli avrebbe causato dei "problemi" con Cristiano Ronaldo. 

Lineker e lo "screzio" con Cristiano Ronaldo

Al podcast "The Rest is Football", infatti, ha spiegato: "Cristiano Ronaldo non mi sopporta molto. Non l'ho offeso con niente di quello che ho detto su di lui. Sono solo sincero e penso che Messi sia, nel complesso, un calciatore migliore. Mi ha tolto il follow su Instagram. Me ne farò una ragione. Ronaldo mi piacerà sempre - continua -. L'ho visto giocare molte volte. So che è un po' infastidito da me, ma non è un grosso problema".

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