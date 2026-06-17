Osimhen, il "privilegio Juve" è un ricordo. Ora si blinda al Galatasaray: "Qui sono felice"

Victor Osimhen continua a vivere un momento particolarmente positivo con la maglia del Galatasaray . L'attaccante nigeriano, protagonista di una stagione importante in Turchia, ha parlato apertamente del rapporto speciale costruito con il club e con l'ambiente di Istanbul. Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato che lo hanno accostato anche alla Juve , il centravanti è concentrato sul presente.

Osimhen esalta il rapporto con il Galatasaray

Nel corso di un'intervista concessa a Fanatik, Osimhen ha ribadito il forte legame sviluppato con il Galatasaray e con i suoi tifosi: "Tra me e il Galatasaray c'è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra".

E l'attaccante poi continua: "Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui. Fino a ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io quindi anche io".