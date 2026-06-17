Osimhen, il "privilegio Juve" è un ricordo. Ora si blinda al Galatasaray: "Qui sono felice"

Victor Osimhen continua a vivere un momento particolarmente positivo con la maglia del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, protagonista di una stagione importante in Turchia, ha parlato apertamente del rapporto speciale costruito con il club e con l'ambiente di Istanbul. Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato che lo hanno accostato anche alla Juve, il centravanti è concentrato sul presente.
Osimhen esalta il rapporto con il Galatasaray
Nel corso di un'intervista concessa a Fanatik, Osimhen ha ribadito il forte legame sviluppato con il Galatasaray e con i suoi tifosi: "Tra me e il Galatasaray c'è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra".
E l'attaccante poi continua: "Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui. Fino a ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io quindi anche io".
Mercato, indiscrezioni e l'interesse della Juventus
Qualche mese fa, esattamente nel periodo del mercato invernale e anche successivamente con la doppia sfida in Championa, Osimhen è stato accostato alla Juve anche per il legame speciale con Spalletti, allenatore con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. E proprio in quell'occasione l'attaccante nigeriano non ha nascosto gli apprezzamenti verso i bianconeri: "Giocare per la Juve sarebbe un privilegio".
Dichiarazioni che non hanno fatto altro che incrementare le voci sul suo futuro e anche la scelta del ct Chelle di non convocarlo in nazionale è andata in quella direzione: "Osimhen ha una situazione di cambio di club, quindi ho preferito che restasse a casa. Perché se giochi e non sei al 100% pronto, non è una cosa positiva".
Il futuro resta aperto, ma il presente è a Istanbul
Pur non chiudendo completamente la porta a eventuali sviluppi futuri, Osimhen ha preferito mantenere l'attenzione sul momento che sta vivendo al Galatasaray. L'attaccante ha spiegato di sentirsi perfettamente integrato nella realtà turca: "Mi trovo in un club dove mi sento profondamente amato. Amo questa città, questo club e tutte le persone che mi circondano giorno dopo giorno. Vedremo cosa succederà in futuro, ma al momento la mia unica realtà è la felicità al Galatasaray, e continuo a percorrere la mia strada qui".
Victor Osimhen continua a vivere un momento particolarmente positivo con la maglia del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, protagonista di una stagione importante in Turchia, ha parlato apertamente del rapporto speciale costruito con il club e con l'ambiente di Istanbul. Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato che lo hanno accostato anche alla Juve, il centravanti è concentrato sul presente.
Osimhen esalta il rapporto con il Galatasaray
Nel corso di un'intervista concessa a Fanatik, Osimhen ha ribadito il forte legame sviluppato con il Galatasaray e con i suoi tifosi: "Tra me e il Galatasaray c'è un rispetto reciproco. Un affetto che non viene dimostrato solo a me, ma anche alla mia famiglia, ai miei amici e a tutto il mio entourage. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio Dio, andando all’allenamento con il sorriso sulle labbra".
E l'attaccante poi continua: "Quando indosso la maglia del Galatasaray gioco sempre con il cuore e con l’anima. Sono felice qui. Fino a ora tutto sta andando per il verso giusto, la mia famiglia sta bene e io quindi anche io".