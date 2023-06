Ancelotti, il Brasile non molla: "Resta il nostro obiettivo principale"

Il Brasile non molla la presa per Carlo Ancelotti . Ednaldo Rodrigues , presidente della Confederazione calcistica brasiliana, ha confermato in un'intervista a " Globo Esporte" che l'allenatore del Real Madrid resta in cima alla lista dei candidati per il ruolo di ct della nazionale verdeoro.

Rodrigues ha sottolineato che sono già stati contatti per cercare di chiudere l'operazione. Molto più di una semplice suggestione quella di vedere Ancelotti alla guida del Brasile nonostante il Real voglia tenerselo stretto.

Il Brasile vuole che Ancelotti diventi il nuovo ct

Rodrigues ha spiegato: "Sì, abbiamo preso contatti con Ancelotti e penso che entro il 30 di questo giugno la situazione sarà chiara. Poi potremo chiarire tutto. Ancelotti continua ad essere il nostro piano A e speriamo che funzioni".

Rodrigues ha poi aggiunto: "Le altre ipotesi verranno prese in considerazione solo in un secondo momento. Mi godrò anche queste prossime partite qui e in Portogallo, contro la Guinea e Senegal, per scambiare idee con i giocatori in merito alla scelta. Sono una parte ovviamente fondamentale del lavoro che la CBF sviluppa. Cerchiamo sempre di ascoltarli tutti in modo che anche loro possano esprimere la loro opinione". Un aspetto sul quale anche Danilo si è soffermato nel corso di un'intervista al portale "ge".