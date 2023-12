Palmeiras campione brasiliano al 99%: perché non può ancora festeggiare

Il Palmeiras è pronto a festeggiare il dodicesimo titolo nella sua storia in Brasile. Lo scudetto, però, non è ancora sicuro nonostante la vittoria dell'ultimo turno contro la Fluminense e i tre punti di vantaggio dalle inseguitrici a una giornata dal termine. Ma ci arriveremo. Intanto l'eroe del 'Verdao' porta il nome di Breno Lopes . Suo il gol da tre punti, pesantissimi, contro i rivali del Flu. L'attaccante è protagonista assoluto del match con anche altri due gol annullati. L'importante però per la squadra di San Paolo è la vittoria e, soprattutto, i tre punti che consentono alla formazione allenata da Abel Ferreira di restare in vetta e vedere il titolo al 99,9%. No, non è uno scherzo perché il calcolo è proprio questo. Ma allora cosa manca per la certezza?

Palmeiras a un passo dal titolo

L'ultima giornata sarà determinante in tal senso anche se per molti in Brasile il titolo è già assegnato. C'è la possibilità che Atletico Mineiro e Flamengo possano raggiungere a 69 punti il Palmeiras, qualora perdesse la sua ultima gara contro il Cruzeiro di Ronaldo, ma il criterio per decretare la vincitrice è quella della differenza reti. I 'Verdao' sono a +31 mentre le altre due rispettivamente a +23 e +15. Nell'ultimo turno, quello dell'8 dicembre, dovrebbero verificarsi risultati clamorosi per vedere soffiato il titolo alla squadra di Ferreira. In sostanza il Palmeiras dovrebbe perdere con almeno otto gol di scarto e allo stesso tempo l'Atletico Mineiro vincere a Bahia. Difficile per il Flamengo di Tite, invece, sperare nel titolo di campione per la troppa distanza nel differenziale. Ecco perché con ogni probabilità, al 99,9%, i Verdao, guidati anche dalla stellina Endrick, bisseranno il successo dello scorso anno.