Neymar in lacrime, Santos travolto 6-0 dal Vasco da Gama

In lacrime, con il viso tra braccia e ginocchia. Neymar quasi sotto choc dopo la sconfitta più pesante della sua carriera, il 6-0 subito dal suo Santos ad opera del Vasco da Gama, nella ventesima giornata del campionato brasiliano. L'ex stella del Psg è stato confortato dai suoi dirigenti e da un suo compagno di nazionale, l'ex Inter e Barcellona Philippe Coutinho, che però ha contribuito con una doppietta alla serataccia di Neynmar. A fine partita, il capitano e numero 10 del Santos ha raggiunto gli spogliatoi con il volto coperto dalla maglietta, parlando apertamente di "partita vergognosa".
La peggior sconfitta per Neymar e il Santos
Neymar non aveva mai perso con oltre quattro gol di scarto e prima di ieri la sconfitta più pesante in carriera risaliva al 2017: il 4-0 subito dal Psg nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che però contribuì a ribaltare nel ritorno, con il 6-1 del Barcellona che resta al momento la più grande rimonta nella storia della manifestazione e di tutte le altre competizioni europee. Il risultato tennistico subito dal Santos rappresenta invece il ko più pesante nella storia del club, che ha immediatamente dato il ben servito al tecnico Cleber Xavier. Il Santos resta appena sopra la zona retrocessione con 21 punti in 19 giornate, a +2 proprio sul Vasco, che ha una partita in meno e non vinceva in campionato da 8 giornate (3-1 in casa del San Paolo lo scorso 13 giugno).