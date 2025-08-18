Neymar in lacrime, Santos travolto 6-0 dal Vasco da Gama

In lacrime, con il viso tra braccia e ginocchia. Neymar quasi sotto choc dopo la sconfitta più pesante della sua carriera, il 6-0 subito dal suo Santos ad opera del Vasco da Gama, nella ventesima giornata del campionato brasiliano. L'ex stella del Psg è stato confortato dai suoi dirigenti e da un suo compagno di nazionale, l'ex Inter e Barcellona Philippe Coutinho, che però ha contribuito con una doppietta alla serataccia di Neynmar. A fine partita, il capitano e numero 10 del Santos ha raggiunto gli spogliatoi con il volto coperto dalla maglietta, parlando apertamente di "partita vergognosa".