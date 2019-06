Messi: "Mi manca Cristiano Ronaldo. Voglio vincere con l'Argentina, poi mi ritiro"

TORINO - A pochi giorni dall'inizio della Coppa America, Lionel Messi ha parlato non solo dell'Argentina, ma anche della sua rivalità con Cristiano Ronaldo e dei suoi piani per il futuro. Il fuoriclasse del Barcellona si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Fox Sports: "Prima di ritirarmi voglio vincere qualcosa con l'Albiceleste, insieme ai miei compagni continuerò a lottare per realizzare il mio sogno. Io mi sento uno del gruppo, l'ho detto anche all'allenatore - spiega la Pulce -. Non so se arriverò al Mondiale del Qatar, manca molto tempo, io sto benissimo, ma ho 32 anni e non so come starò fra 3 anni, spero che vada tutto bene, ma in passato siamo stati vicini a vincere il titolo iridato, non è andata bene, vedremo cosa vorrà Dio".

Messi e Cristiano Ronaldo, il portoghese manca alla Liga

Messi ha belle parole anche Cristiano Ronaldo, il grande rivale per tanti anni e che in questa stagione gli è mancato. "A inizio stagione ho detto che senza Cristiano il Real poteva avere problemi, alcuni si sono infastiditi per le mie parole, ma era la verità, come si può non sentire la mancanza di un giocatore che fa 50 gol a stagione. Il Real ha risentito della sua assenza come sarebbe successo a qualsiasi altra squadra. È chiaro che manca anche alla Liga, perché sono i migliori giocatori che rendono più competitivo il torneo, io avrei preferito rimanesse, il volerci superare ogni anno ci faceva bene".