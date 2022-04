ROMA - L'Adana Demirspor di Vincenzo Montella e Mario Balotelli non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Hatayspor nel posticipo della 31esima giornata del campionato turco. L'attaccante ex Milan e Inter è stato sostituito al 73'. In classifica la squadra guidata dal tecnico italiano è sesta con 49 punti, a tre punti dall'ultimo posto buono per l'Europa occupato dall'Alanyaspor. Al comando c'è sempre il Trabzonspor.