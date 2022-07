Il Manchester United senza Ronaldo supera 3-1 il Crystal Palace

MELBOURNE (Australia) - Il Manchester United di Erik ten Hag aspetta di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e continua a dare spettacolo nelle amichevoli estive. Dopo il 4-0 rifilato al Liverpool di Jurgen Klopp in Thailandia della scorsa settimana e il 4-1 al Melbourne Victory di quattro giorni fa è arrivata anche la terza vittoria consecutiva in un altro antipasto della prossima stagione di Premier League. Al Melbourne Cricket Ground i Red Devils hanno battuto 3-1 il Crystal Palace di Patrick Vieira per 3-1. A decidere il match le reti di Martial al 17', di Rashford 48' e infine di Sancho al 59'. Di Ward (al 74') il gol della bandiera per il club londinese. Lo United ha anche chiuso la partita in inferiorità numerica per via dell'espulsione del giovanissimo (2003) Will Fish all'84'. Durante la serata, inoltre, ci sono stati diversi casi di invasione di campo da parte di alcuni tifosi, prontamente sedate dalla security a bordo a campo.