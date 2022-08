Caso Ronaldo, Ten Hag: "Può essere ancora utile allo United"

"Per me, la sua età non è un problema. Se sei giovane o sei vecchio, se continui a giocare bene sei ancora abbastanza buono". Il nuovo allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ha affermato che Cristiano Ronaldo è ancora presente nei suoi piani per la stagione nonostante abbia escluso il nazionale portoghese dalla formazione titolare nella vittoria per 2-1 in Premier League sul Liverpool. Ronaldo è entrato come sostituto all'86', ma non è stato in grado di avere un impatto durante il suo breve cameo. Alla domanda se il 37enne può ancora adattarsi al suo stile di gioco, Ten Hag ha detto ai giornalisti: "Penso che possa farlo. In tutta la sua carriera, sotto diversi manager, ha giocato in diversi stili e sistemi. Ha sempre fatto bene, quindi, perché non può farlo?".