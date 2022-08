Agüero a Otamendi: «Non picchiare Messi e Di Maria che c'è il Mondiale!»

L’AVVERTIMENTO L’ex attaccante della Selección ha mandato un divertente messaggio via Twitch all’ex compagno di Nazionale Nicolás Otamendi dopo aver realizzato che il Benfica era finito nel Gruppo H, lo stesso della Juventus del Fideo Ángel Di María e del Paris Saint-Germain della Pulga Lio Messi. «Psg, Juventus e Benfica... Otamendi dovrà tirare un paio di calci». Resosi però conto di dove giocano Messi e Di María ha corretto il tiro: «Uuuuy! Incontrerà Lio. Non me lo infortunare perché ti ammazzo: sta per arrivare il Mundial, Ota!». Per poi aggiungere: «Ops, sfiderà anche El Fideo» per poi concludere la frase con l’esclamazione più argentina che esista: «la puta que lo pariò».

MESSAGGIO DA MONACO A proposito di messaggi Champions tra amici, ex compagni e affini, non s’è fatto scappare l’occasione di mandare un salutino anche Thomas Müller, uno dei simboli del Bayern, testa di serie del Gruppo C, quello dell’Inter, in cui ci sono pure Barcellona e Viktoria Plzen. La missiva social di Müller era infatti indirizzata al nuovo fiammante bomber del Barça, il polacco Robert Lewandowski, che per 8 anni ha fatto impazzire d’amore l’Allianz Arena. Ora tornerà da avversario, ma non da nemico: al di là dei cortocircuiti con la dirigenza bavarese, il rapporto dell'attaccante con la rosa è spettacolare, e a dimostrarlo è stato proprio il numero 25 del Bayern con un video postato su Instagram. «Che bel Gruppo C, appassionerà tutti quelli che amano il calcio. Signor Lewangolski, ci vediamo a Monaco. Che la nuova stagione di Champions abbia inizio. Che bel sorteggio per la Champions League: Barcellona, ????Inter e Viktoria Plzen. Sarà una sfida speciale affrontare Lewandowski e la sua nuova squadra».