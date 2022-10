Mls, Higuain condanna il Toronto: Bernardeschi e Insigne fuori dai playoff

TORONTO (CANADA) - Un gol d'autore di Gonzalo Higuain all'86' - rigore in movimento a eludere l'incolpevole difesa avversaria - consente all' Inter Miami di espugnare il Bmo Field di Toronto . La squadra della Florida supera 1-0 il Toronto del rientrante Lorenzo Insigne e degli italiani Bernardeschi e Criscito . Con l'odierna sconfitta casalinga, i canadesi mancano ufficialmente l'accesso ai playoff in una stagione che si chiude nel peggior modo possibile: sconfitta nella finale di coppa canadese e obiettivo post-season in Mls rimandato alla prossima stagione.

Inter Miami, Higuain: "Mi diverto ancora"

“Mi sto davvero divertendo a giocare per questo club, mercoledì abbiamo un'altra finale e domenica un'altra ancora. Ma sapere che dipende tutto da noi è importante. Non ci arrendiamo, lottiamo e sono orgoglioso di appartenere a questo gruppo che sta rinunciando alla vita pur di accedere ai play off”. Così Gonzalo Higuain al termine del match vinto contro Toronto e deciso da una sua prodezza. L'Inter Miami si gioca l'accesso al post-season dell'Mls e le prossime sfide con Orlando City e Montreal diranno molto sul futuro della squadra della Florida. Con un Gonzalo Higuain in questo stato di forma, sognare è lecito. Chi non sogna invece è Lorenzo Insigne e il suo Toronto: l'ex Napoli è finito nel tabellino ma per un'ammonizione sul finire del primo tempo. La sua partita è durata in tutto 72' in cui non è riuscito a incidere e trascinare i compagni. Hanno invece disputato l'intera gara gli altri due italiani, Bernardeschi e Criscito.