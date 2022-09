Juve, sveglia: media-gol dimezzata dall'era Higuain

Circola da qualche giorno, ai limiti della viralità, una foto che ritrae un “giobbecovattiano” Gonzalo Higuain (con fronte spaziosa e barbona) assieme a Paulo Dybala. I due si sono incontrati a Miami, al DRV PNK Stadium, laddove il Pipita lavora quotidianamente - dal 2020, in forza all’Inter locale - e dove la Joya, assieme con la Nazionale argentina, s’è recato per allenarsi in vista della partita in programma mercoledì contro la Giamaica.

L'Argentina di Dybala si allena con Higuain: foto e abbracci social Pare un’era geologica fa, il tempo in cui i due attaccanti giocavano assieme in bianconero. Anche se in realtà l’ultima volta risale appena alla stagione 2019-20. E pare incredibile anche un’altra considerazione, ora che uno gioca alla Roma (la Juve l’ha agevolato verso la porta a scadenza di contratto, senza avanzare neanche una proposta economica ritenendo che fosse fuori progetto) e l’altro addirittura in MLS. Ebbene: da quando la coppia Higuain-Dybala è stata scomposta per la prima volta, la Juventus non è mai riuscita a ripetere certi standard realizzativi. Non con Ronaldo, non con Vlahovic.