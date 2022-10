Nainggolan ci ricasca e l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato

Nainggolan di nuovo nei guai . Soltanto pochi giorni fa l'ex di Roma e Inter era stato arrestato dalla polizia di Anversa , in quanto si era messo alla guida della sua automobile nonostante fosse sprovvisto di patente : ora è di nuovo al centro della bufera . Il centrocampista, che ora è un giocatore dell' Anversa è stato sospeso dal club a tempo indeterminato . Il motivo ? Prima della sfida contro lo Standard Liegi, persa per 3-0, Radja è stato beccato mentre fumava una sigaretta elettronica seduto in panchina.

Le scuse di Nainggolan

La decisione del tecnico e della società ha provocato la reazione di Nainggolan che si è scusato via social. Tramite una storia su Instagram, il centrocampista ha chiesto scusa ai suoi tifosi, sottolinenando però che secondo lui si tratta di un provvedimento esagerato : "Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è stato un comportamento completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se credo sia un po' troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell'altro".