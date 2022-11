Karius, dalle papere in Champions League alla presa...Diletta Leotta

Loris Karius si è ripreso la scena. Certo, avrebbe preferito riuscirci in seguito a un rigore parato, magari guadagnandosi la possibilità di rigiocare una finale di Champions League. Sono passati quattro anni e mezzo da quel 26 maggio 2018, da quella serata di Kiev che inevitabilmente ha segnato la carriera del portiere tedesco che in quella stagione aveva difeso i pali del Liverpool per ben 13 volte in Champions League: due errori decisamente gravi nella partita più importante della vita, gli sberleffi di milioni di persone collegate per seguire l'evento calcistico dell'anno e la rabbia dei tifosi dei Reds sono elementi sufficienti a piegare l'autostima di chiunque. Il tempo però ha restituito a Karius nuova linfa e protagonismo.

Dalle papere in Real Madrid-Liverpool all'amore con Diletta Leotta Al minuto 56 di quel Real Madrid-Liverpool un rinvio con le mani diventa un goffo assist per Benzema. Abbastanza per vedere sfumare i sogni di gloria della propriosquadra, ma purtroppo per Karius il peggio doveva ancora arrivare: sul risultato di 1-1 subisce - incolpevole stavolta - il gol di Bale su rovesciata, ma la rete che chiude la partita è figlia di un nuovo e clamoroso errore dell'estremo difensore tedesco, che non trattiene (e nemmeno respinge) un tiro centrale ancora di Bale dai 25 metri. Quattro anni e mezzo dopo pensavamo fosse sparito dai radar, ma ecco che Karius ritorna: ha iniziato una relazione sentimentale con Diletta Leotta, volto di Dazn per il campionato italiano e star della tv.