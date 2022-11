I veri bomber mangiano italiano: dopo la lasagna di Haaland la sorpresa di Mbappé

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé e la sua Francia si stanno preparando per i Mondiali in Qatar 2022 per difendere il titolo vinto nel 2018 e per riscattare la beffa degli ultimi europei. La stella del Paris Saint-Germain si è concessa ad un breve Q&A sul profilo ufficiale TikTok della nazionale transalpina: l'ex Juventus Cristiano Ronaldo è l'idolo sportivo, l'Nba regna con "The Last Dance" per la docuserie, i Los Angeles Lakers come squadra preferita e il Larry O'Brien quale trofeo che gli piacerebbe vincere se praticasse un altro sport. Ma poi ecco l'Italia: Mbappé infatti ha rivelato che il suo piatto preferito è la pasta alla carbonara andando così a "copiare" Erling Haaland che, tempo fa, aveva scelto le lasagne come pietanza preferita.