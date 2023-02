Ufficiale, Tedesco è il nuovo ct del Belgio: "Un grande onore"

Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio. L'allenatore italo-tedesco, nato a Rossano il 12 settembre 1985, è stato scelto dalla Federcalcio belga per sostituire lo spagnolo Roberto Martinez (ora ct del Portogallo) e ha firmato un contratto fino al 2024. Ex tecnico di Schalke, Spartak Mosca e Lipsia, Tedesco avrà il compito di guidare i Red Devils nelle qualificazioni agli Europei del 2024 in programma in Germania.