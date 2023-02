Brasile, Ancelotti sul futuro: "Ho un contratto con il Real Madrid fino al 2024"

Il futuro di Carlo Ancelotti continua ad essere uno degli argomenti di maggiore discussione nel panorama calcistico, soprattutto in Brasile e in Spagna. Secondo le ultime indiscrezioni di ESPN Brasile l'attuale tecnico del Real Madrid avrebbe dato l'ok alla CBF per diventare il nuovo ct della Seleçao a partire da luglio 2023. L'entourage dell'allenatore italiano ha comunque confermato l'interesse della Federazione brasiliana, precisando però che niente è deciso perchè Ancelotti vorrebbe rispettare il suo contratto con i Blancos.