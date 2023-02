Piqué-Casillas, lite pazzesca in diretta: "Furto Barcellona", "Real ladro in Champions"

Gerard Piqué e Iker Casillas tornano a sfidarsi, ma questa volta non per un 'Clasico' in campo. In questo caso infatti non si trovano né al Camp Nou né al Santiago Bernabeu, ma su Twitch. Il difensore e il portiere, rispettivamente leggende del Barcellona e del Real Madrid, hanno affrontato nel corso di una trasmissione in diretta l'argomento che sta dividendo la Spagna riguardo i presunti pagamenti del club catalano all'ex capo degli arbitri José María Enríquez Negreira. L'ex Real ha iniziato dicendo: "Gerard, devi stare zitto per anni. È uno dei più grandi furti che le persone abbiano potuto vedere nel calcio".