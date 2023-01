Piqué cambia anche la Twingo: tradita Clara Chia con un'avvocatessa?

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio", dice un antico proverbio italiano e chissà che non si dica pure in spagnolo visto che il "lupo" in questione è ancora una volta l'infedele Gerard Piqué. Dopo il grandissimo successo della canzone dell'ex moglie Shakira, pare che la relazione tra l'ex difensore del Barcellona e Chiara Chia Martì stia attraversando un momento alquanto difficile. L'indiscrezione dell'ennesimo tradimento di Piqué arriva dal paparazzo spagnolo Jordi Martin che ha fatto una clamorosa rivelazione: non solo Shakira, tra Piqué e Clara ci sarebbe un'altra ragazza. Tra le sue storie di Instagram, Martin ha postato il profilo di una ragazza e ha taggato l'ex calciatore: "La conosci Gerard? Allora non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero" - ha scritto il paparazzo. La donna in questione è tale Julia Puiggali, una giovane avvocatessa di Barcellona con un master in diritto penale economico. Piqué ci è ricascato? I rumors lo vorrebbero già diviso da Clara e in una frequentazione con la giovane Julia. E ciò che fa insospettire maggiormente sono anche le mosse social della ragazza che ha scelto di rendere privato il profilo dopo le indiscrezioni.