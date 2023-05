Dani Alves, pianto in carcere e compleanno coi figli: il racconto di Joana

Dani Alves ha festeggiato i suoi 40 anni in carcere : quello celebrato il 6 maggio scorso è certamente stato il peggior compleanno del calciatore brasiliano, da quattro mesi in prigione accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna in una discoteca di Barcellona.

Dani Alves ed il post di Joana Sanz

Nelle scorse ore, a sorpresa, l'ormai ex moglie del calciatore Joana Sanz ha condiviso su Instagram una story dedicata proprio al compleanno di Dani Alves. "Oggi è il compleanno di una delle persone più importanti della mia vita. Ho pensato molto a fare questa pubblicazione, perché le persone non capiscono l'empatia e l'amore al di là di una relazione, ma eccomi qui", ha esordito la modella. Poi ha proseguito con: "Mi piacerebbe festeggiare il 40° compleanno con alcune delle mie folli battute... Qualche assurdo costume o bubble football game, come è stato negli ultimi anni ", ed ha poi concluso con: "Non è stato possibile a causa di un errore che è venuto fuori pagando caro, ma confido nella verità che emergerà presto. Qui continuo e continuerò sempre in un altro modo, ma presente".