Diletta Leotta, il regalo di Karius per la festa della mamma

Il giorno della Festa della mamma è stato all'insegna del romanticismo per Diletta Leotta , che ha ricevuto un gentile omaggio da parte del compagno Loris Karius . Come attestato da alcune immagini condivise sui social, il portiere del Newcastle si è presentato a casa della conduttrice di DAZN con due splendidi mazzi di fiori , uno rosso per lei, e uno bianco per la mamma della fidanzata, Ofelia.

Diletta Leotta e gli auguri per la Festa della Mamma

A commento delle immagini condivise, le parole della Leotta: "Auguri a tutte le mamme e alle future mamme". Diletta Leotta sarà mamma tra qualche mese (il parto è previsto ad agosto) e sin da ora sta vivendo tutte le emozioni tipiche di chi si avvicina al lieto evento. Al momento Karius non vive a Milano a causa degli impegni lavorativi, ma fa tutto il possibile per stare insieme alla sua fidanzata. Come raccontato dalla conduttrice, il loro primo incontro è avvenuto per caso in un ristorante. Lei non lo aveva riconosciuto, ma era rimasta colpita dal fascino e dalla bellezza di Karius.