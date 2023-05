Pirlo ko contro Montella, il Karagumruk battuto in casa dall'Adana

ISTANBUL - Il Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo cade in casa contro l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella in un match che si è deciso solo nei minuti finali e in cui ci sono state ben due autoreti, una a parte. In classifica, i padroni di casa venivano dal convincente pareggio esterno sul campo del Galatasaray capolista a cui ha fatto seguito la vittoria a tavolino per 3-0 contro il Gaziantep, squadra ritirasi dopo il drammatico terremoto che ha colpito la Turchia. L'Adana invece ha messo a segno la quinta vittoria consecutiva, volando in quarta posizione a soli cinque punti dalla zona Conference.