Erling Haaland, chi è la fidanzata del calciatore del Manchester City

Erling Haaland ha sempre definito il calcio come la sua fidanzata, ma in realtà il calciatore del Manchester City ( squadra che si è aggiudicata la vittoria di Champions League battendo 1-0 l'Inter a Istanbul) ha già una vera compagna: Isabel Haugseng Johansen . La giovane 19enne norvegese ha un passato da calciatrice, giocando nella locale squadra del Bryne, dove ha conosciuto il suo partner.

La storia d'amore con Haaland

Classe 2004, la giovane Isabel e Erling avrebbero iniziato a frequentarsi in Germania, poi un nuovo incontro a Marbella durante una vacanza mentre si svolgevano i Mondiali (il calciatore era rimasto fuori dalla Nazionale della Norvegia). Isabel lavora come commessa part-time in un negozio di moda, è una ragazza molto riservata e parca di foto sui social e non ama la mondanità.