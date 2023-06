Manchester City, perchè i tifosi festeggiano con delle banane?

Manchester City, la storia delle banane

Non è una scelta casuale, in quanto questo tipo di oggetto è da diversi anni presente sugli spalti durante le partite del City. Il motivo risale agli anni 80', quando il Manchester giocava ancora nel vecchio Maine Road. Secondo diversi racconti la storia delle banane nasce nel 1987, in una stagione che vide l'incremento di abusi razziali nei confronti dei giocatori di colore. Uno degli esempi più nitidi è il caso di John Barnes, che una volta passato al Liverpool dal Watford ha iniziato ad essere vittima di continui insulti razzisti. Per riportare un po' di spensieratezza e sminuire la natura dei cori, un tifoso del City, Frank Newton, decise di portare con sé una banana gonfiabile in un match casalingo del Manchester City contro il Plymouth Argyle. Da quel momento in poi le banane sono diventate un vero e proprio sinonimo di folklore cittadino.