McKennie scatenato, Usa-Messico è una corrida: rissa, espulsione e sfottò

È successo di tutto nella notte della sfida tra Stati Uniti e Messico , gara valida per la semifinale di CONCAF Nations League. Una rivalità accesa tra le due nazionali e una partita terminata tra risse, rossi e un clima davvero teso in cui l'arbitro Ivan Barton ha faticato a riportare l'ordine.

Tra i protagonisti della 'corrida' c' è stato anche il centrocampista della Juve Weston McKennie, in prestito al Leeds in questa stagione. Il classe '98 è stato espulso per comportamento antisportivo dopo che è arrivato alle mani con l'avversario messicano Montes. L'arbitro ha estratto il rosso per entrambi: il bianconero è uscito dal campo con un vistoso strappo sulla maglietta.

McKennie difeso dal papà: il tweet virale spiazza