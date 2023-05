McKennie difeso dal papà: il tweet virale che spiazza i tifosi del Leeds

È stata una stagione piuttosto complicata per Weston McKennie : il centrocampista americano di proprietà della Juventus a gennaio è passato al Leeds ma la sua avventura in terra inglese si è conclusa con la retrocessione del club dopo il ko per 4-1 a Elland Road contro il Tottenham. L'ex Schalke 04, arrivato sotto la gestione del connazionale Marsch, non è riuscito a imporsi come voleva con i successori Javi Gracia e Sam Allardyce chiudendo così la sua esperienza ai Whites con appena un assist in 19 presenze.

McKennie insultato, interviene il padre

Sostituito al 60' della sfida contro gli Spurs, il centrocampista è stato oggetto di cori vergognosi da parte dei suoi stessi tifosi: "Vai via ciccione b******o". Un episodio piuttosto grave che ha mandato su tutte le furie il padre che ha postato sui social un messaggio: "Tutto il meglio per LUFC! Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile avete il mio rispetto! Per coloro che non hanno ricordato che è uno sport di squadra che vivi per combattere un altro giorno". John, papà di McKennie, citava però stranamente un video dedicato al famoso gorilla Harambe nel settimo anniversario della sua morte. Alcuni tifosi gli hanno fatto notare la stranezza "Penso tu abbia sbagliato", o anche "Cosa c'entra Harambe?" . In effetti le parole del tweet e il video non hanno apparentemente alcun collegamento (forse per il papà di McKennie si, ma non ha dato spiegazioni per ora) e l'accostamento ha spiazzato i tifosi. e Con la retrocessione in Championship, il Leeds non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, pertanto l'americano sta già facendo rientro a Torino. Proprio dopo il ko di domenica, il calciatore è stato filmato su un treno diretto alla stazione di Kings Cross a Londra, che si trova a circa 30 minuti dall'aeroporto di Heathrow.