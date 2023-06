Hakimi, il messaggio social dell'ex moglie: "Non sei più..."

Nuova vita per Hiba Abouk, che sembra proprio aver voltato pagina dopo l'addio a Achraf Hakimi. Il rapporto con l'ex calciatore dell'Inter non era proprio rose e fiori, tanto che l'attrice ha ha fatto capire come tra i due ci fossero troppe divergenze per proseguire la relazione. E l'accusa di violenza sessuale che ha colpito il calciatore non ha certo semplificato le cose.