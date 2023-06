Dani Alves dal carcere durissimo contro Xavi: "Ti devi dimenticare di me"

Dani Alves, Xavi e gli amici calciatori

"Xavi è mio amico, il mio amico di sempre e non ha pensato alle conseguenze quando ha detto queste cose. Quando l'ho saputo, ho pianto. Mi sarebbe piaciuto prendere il telefono e chiamarlo per dirgli: 'Grazie, grazie, ma non farlo mai più. Non dire nulla. Fammi un favore e dimenticati di me, mi prenderò cura di me stesso, non preoccuparti", ha detto l'ex marito di Joana Sanz. Poi parlando delle visite ricevute in carcere ha dichiarato: "Amici che mi sono venuti a trovare in carcere? Nemmeno uno. Gli dico anche che non tutte le persone con cui ho giocato a calcio sono miei amici.... Ma sì, ho degli amici nel calcio che volevano anche venire a trovarmi, ma non gliel'ho permesso". E spiegando il motivo ha aggiunto: "La prigione non è un posto per loro. Né per i miei figli, né per i miei genitori, né per mia moglie..., anche se alla fine sono stato lì per così tanti mesi che ho permesso loro di venirmi a trovare. Non permetto a nessuno di venire e non voglio che nessuno mi difenda in pubblico perché in questo momento difendermi è dannoso per chi lo fa. Non mi aspetto niente da nessuno".