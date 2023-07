Ronaldo da Guinness, è l’atleta più pagato del 2023: la classifica

Record e Cristiano Ronaldo , due parole che sono andate spesso di pari passo visto che la carriera del portghese è stata costellata da successi che l'hanno reso il numero uno al mondo nel calcio e non solo. L'ex Juve e Real è entrato, ancora una volta, nella storia ed è finito sul Guinnes World Record per essere stato lo sportivo più pagato nel 2023.

Forbes a inizio maggio lo aveva inserito al primo posto di questa speciale classifica e non ha tenuto conto dei guadagni sul campo del giocatore ma anche di quelli extra. Oltre al suo contratto a vita con Nike, Ronaldo guadagna anche attraverso il suo merchandising a marchio personale e dai rendimenti da qualsiasi azienda in cui l'atleta ha un interesse significativo (come l'hotel Pestana CR7 in Spagna e Portogallo o l'acqua su cui in questi giorni è scoppiata la bufera).

Ronaldo e i guadagni da Guinnes World Record

I soldi che ha gaudagnato Ronaldo nel periodo compreso tra maggio 2022 e fine aprile 2023 sono stati stimati a circa 136 milioni di dollari, di cui 46 sul campo e 90 dalle entrate extra. Numeri che sono andati ad aumentare grazie al suo contratto con l'Al Nassr, decisamente più alto (circa 200 milioni di dollari a stagione) di quello che ha percepeito nel suo ritorno al Manchester United.

Numeri da capogiro che hanno certificato ancora una volta che Cristiano Ronaldo sotto l'aspetto economico è il primo al mondo. Per la terza volta è stato inserito in questa classifica da Forbes, ultima nel 2017, e ha ripreso lo scettro di sportivo più pagato dal suo rivale storico Leo Messi. L'argentino si è piazzato al secondo posto con 130 milioni di dollari (così come nel 2022). Ma quali sono stati gli altri sportivi inseriti dalla rivista statunitense? Ecco la Top 10 guidata dal portoghese.