Sergio Rico lascia l’ospedale dopo 82 giorni: emozionante messaggio social

Sergio Rico, le prime parole fuori dall'ospedale

Il peggio è quindi finito per il portiere spagnolo, che nelle scorse ore ha condiviso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dove lo si vede all'uscita dell'ospedale con al fianco la moglie Alba Silva. A corredo delle immagini, il messaggio di Rico: "Sono molto emozionato e grato per tutti i messaggi che sto ricevendo. Finalmente sono a casa, con mia moglie e la mia famiglia, che è ciò di cui avevo più bisogno. D'ora in poi devo lavorare sodo per recuperare al 100%. Ci vediamo presto!". In Spagna si discute ora circa la fase di recupero del calciatore. In tanti si domandano se il giocatore potrà tornare in campo dopo l'incidente, nonostaste le condizioni di salute stiano migliorando. Al momento però sembra davvero prematuro parlare di calcio per il giocatore, che nel corso degli ultimi mesi ha perso una notevole percentuale di massa muscolare.