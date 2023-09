Verratti, ufficiale all’Al Arabi dal Psg: il messaggio d’addio

Ora il giocatore è pronto alla nuova esperienza a Doha in Qatar, dove avrà il compito di continuare a giocare con continuità per non perdere le prossime convocazioni della Nazionale in vista dei match di qualificazione e dell'Europeo.

Il comunicato d'addio del Psg

Questa la nota ufficiale della società: "Dopo 11 anni al Paris Saint-Germain, Marco Verratti ha firmato per la squadra del Qatar Al-Arabi SC, con il nazionale italiano destinato a lasciare un segno indelebile nella storia del club della capitale". Nel comunicato Il Psg ha attraversato tutta la sua storia: "Dopo aver aiutato il Pescara a vincere la Serie B nel 2012, Verratti ha fatto il grande passo unendosi al Paris Saint-Germain. Soprannominato Petit Hibou ("Piccolo Gufo"), Marco aveva solo 19 anni quando è entrato a far parte del club, ma presto si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi, con la sua tecnica eccezionale e il suo stile di gioco unico.

Nella sua prima stagione con Les Rouge et Bleu, l'italiano è diventato un punto di riferimento costante dell'undici titolare di Carlo Ancelotti, collezionando 39 presenze in tutte le competizioni, giocando in UEFA Champions League per la prima volta e contribuendo alla vittoria della Ligue 1. Ha poi continuato a riempire la sua bacheca di trofei nel corso degli anni, portando a casa il triplete (compreso il titolo della Ligue 1, la Coupe de France e la Coupe de la Ligue) con il Paris Saint -Germain nel 2015 e nel 2016. A dieci anni dal suo arrivo a Parigi e con 30 trofei al suo attivo, il nazionale azzurro è diventato il giocatore più decorato della storia del club e della massima serie francese. In totale ha vinto nove volte la Ligue 1 e il Trophée des Champions, sei volte la Coupe de France e la Coupe de la Ligue e, con 416 presenze a suo nome, è anche diventato il secondo con il maggior numero di presenze in classifica nella storia del club, appena al di sotto delle 435 di Jean-Marc Pilorget". A seguire anche il giocatore ha ringraziato il club...