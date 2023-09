Sergio Rico, prima intervista dopo il coma: "Ho subito pensato al calcio"

Sergio Rico , che nei mesi scorsi è stato vittima di un incidente a cavallo a causa del quale è stato in coma , è uscito dall'ospedale ed ha ripreso la sua vita normale. Nelle scorse ore ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'incidente ai media ufficiali del Paris Saint Germain , in occasione della visita da parte del presidente Nasser Al-Khelaïfi .

Sergio Rico dopo l'incidente: come sta oggi

Il portiere del PSG si sottoporrà il 22 settembre a nuovi accertamenti medici per una nuova valutazione delle sue condizioni di salute. Anche se al momento non ha il nulla osta medico per tornare in campo, Rico ha assicurato: "La verità è che mi sento davvero bene. Grazie a Dio il processo di recupero sta andando abbastanza bene, anche se non sono ancora stato dimesso dal punto di vista medico, alla fine hanno deciso di rimandarci a casa per poter fare qui la prima parte del recupero. Sono molto felice di poterlo fare qui con la mia famiglia, Alba e i miei amici. Piano piano sto migliorando ogni giorno di più, mi sento meglio, mi sento più forte"...