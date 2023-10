“Van Gaal falso e bugiardo, non voglio neanche pronunciare il suo nome”

Ci sono rapporti che fuori dal campo deteriorano, un esempio è quello tra Stoichkov e Van Gaal. L'ex Barcellona nel 1997 lo ha avuto come allenatore e non si sono mai presi. Il bulgaro, che non è la prima volta che si scaglia contro l'olandese, lo ha fatto di nuovo, con parole molto dirette. In questa occasione in un'intervista a 'Relay': "Non voglio neanche nominarlo. Non ne vale la pena, è un bugiardo e falso".

Stoichkov, le dichiarazioni contro Van Gaal

"Louis? Louis chi? Non voglio nemmeno pronunciare il suo nome ad alta voce. Quando si parla di lui, non mi viene in mente nulla. È un grande professionista. Nessuno lo nega. I metodi di allenamento, il gioco del triangolo e il coaching erano buoni, ma come persona non mi piace. Forse posso sembrare cattivo, ma non voglio parlare di lui. Non conosco nessuno come lui. Nemmeno io sono bravo in tutto, ma sto cercando di migliorare queste cose. Non voglio essere come lui". L'ex centrocampista del Barcellona ha poi proseguito: "Parliamo di qualcun altro, non di lui. Non è nessuno nella mia vita. È un falso. Un bugiardo con cui non voglio perdere un altro minuto. Non ne vale la pena". Durante l'intervista, Stoichkov ha ricordato Cruijff, una delle leggende del calcio: "Quando sono tornato da Parigi dopo aver ricevuto il Pallone d'Oro (1994), ho visto Johan felice, con le lacrime agli occhi. Questo mi ha fatto capire cosa è stato per me: un padre e un maestro".