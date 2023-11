Psg tris al Montpellier, Atletico ko a Las Palmas, Al-Hilal in fuga

Il Psg ottiene la quarta vittoria di fila battendo il Montpellier in casa per 3-0 grazie alle reti di Lee Kang-In, Zaire-Emery e Vitinha. La squadra di Luis Enrique scavalca in classifica il Nizza e si prende momentaneamente la vetta della Ligue 1. Ko a sorpresa nella Liga spagnola per l'Atletico Madrid che cade a Las Palmas e fallisce l'aggancio a Real Madrid e Girona: per i padroni di casa in rete sono andati Kirian e Ramirez mentre a Simeone non basta la firma del solito Morata. Nell'anticipo di Bundesliga, il Bochum espugna Darmstadt grazie alla doppietta di Asano e scavalca i rivali in classifica uscendo così dalla zona retrocessione.