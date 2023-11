Napoli no, Gallardo ha detto sì all'Al Ittihad di Benzema: è ufficiale

E' l'argentino Marcelo Gallardo il nuovo allenatore dell'Al Ittihad, club della Saudi League che una settimana fa ha esonerato il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo . L'Al Ittihad sarà dunque la sua prossima squadra, in rosa il Pallone d'oro 2022 Karim Benzema, il campione del mondo 2018 Ngolo Kanté e i brasiliani Marcelo Grohe, Luiz Felipe e Romarinho. Affascinanti la sfide contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Hilal di Milinkovic-Savic, inoltre, in questo finale di anno i gialloneri prenderanno parte al Mondiale per club a Jeddah. Ad aprile Gallardo era già stato in Arabia Saudita per prendere parte a degli eventi del programma di intrattenimento 'Riyadh Season', ma nel suo recente passato è il Napoli ad essere stato accostato alla sua persona.

Gallardo in Saudi League, sfida a Ronaldo e Milinkovic

Gallardo ha allenato il Nacional Montevideo per una stagione, vincendo il titolo, e il River Plate per otto anni e mezzo portando a casa ben 14 trofei. Dopo il suo addio al River sono state tante le squadre che hanno provato a portarlo in Europa. In passato ha rifiutato offerte da Roma (prima che prendesse José Mourinho) e Olympique Marsiglia (ora con Gattuso in panchina), ma la squadra che è stata più volte avvicinata a Gallardo è stato sicuramente il Napoli. Già dai saluti di Spalletti si era iniziato a parlare dell'ex River, poi la scelta è ricaduta su Garcia. Ora il francese è stato esonerato, ma nell'ultimo mese dall'Argentina è arrivata l'indiscrezione di un nuovo contatto tra Gallardo e De Laurentiis. Alla fine in azzurro è tornato Walter Mazzarri e Marcelo Gallardo ha scelto l'Al Ittihad e la Saudi League per ripartire.