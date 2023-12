Accordo trovato, presto sarà l’allenatore più pagato al mondo: sai chi è?

“Insistete, insistete sempre. E, se passa il treno, fatevi trovare al posto giusto nel momento giusto". Il protagonista di questa storia, però, non ha dovuto prendere un treno per trovare il suo posto bensì un aereo. Perché dall'Europa, esattamente dal Portogallo, è volato in Brasile per trovare fortuna e iniziare da lì il suo percorso. Una lingua simile, un ambientamento piuttosto semplice con il calcio e con la vita sudamericana e poi tanto lavoro sul campo. E' stato questo il percorso che a migliaia di chilometri da casa ha fatto Abel Ferreira . In pochi si ricorderanno di lui da calciatore: ex difensore di Sporting Lisbona e Braga per lo più e forse ancora meno persone lo conoscono da allenatore. Prossimamente potrebbe diventare l'allenatore più pagato del Mondo. Sì, avete letto bene. Più di Simeone, Guardiola, Ancelotti . Ma ci torneremo, perché intanto lui è a un passo dal sollevare per la seconda volta consecutiva il titolo nel Brasilerao. Con il suo Palmeiras, infatti, ha fatto una cavalcata importante recuperando 12 punti al Botafogo e ora a 90' dal termine è al 99,9% campione brasiliano . Dovrebbe perdere con almeno 8 gol di scarto per vedere sfumare un obiettivo ormai centrato e conquistato con il lavoro sul campo. Dall'altra parte del Mondo c'è chi l'ha osservato, seguito e gli ha proposto un contratto faraonico.

Abel Ferreira, l'Al Sadd e il contratto faraonico

Dall'Argentina il giornalista Carlo Merlo ha lanciato la notizia dell'accordo trovato tra Abel Ferreira e l'Al Sadd, formazione araba della Saudi Pro League da cui è passato anche Xavi. A meno di 24 ore dalla fine del campionato in cui, per la seconda volta conssecutiva, è pronto a sollevare la Coppa per il titolo e, chissà, forse anche a salutare il club 'Verdao' con cui si è tolto tantissime soddisfazioni comprese le due Copa Libertadores nel 2020 e 21. La squadra saudita gli ha offerto un contratto di due anni e la possibilità di essere il tecnico più pagato del Mondo e superare in un colpo i maestri che attulamente allenano in Europa. Il primo in assoluto è proprio Diego Simeone dell'Atletico Madrid con ben 34 milioni lordi e seguito a ruota da Guardiola, Klopp, Ancelotti, Allegri, Mourinho, Tuchel e Potter, ex Chelsea ora svincolato. Insomma un parterre di tutto rispetto e una classifica in cui è pronto ad entrare in modo molto rumoroso. Dal Portogallo al Brasile fino all'Arabia Saudita per Abel Ferreira è pronto un nuovo aereo.