Cannavaro pronto a ripartire: contatti con l'Adana Demirspor

Fabio Cannavaro è pronto a ripartire. Ancora una volta, potrebbe farlo dall'estero dopo l'esperienza non del tutto fortunata con il Benevento in Serie B. L'arrivo a campionato iniziato e poi l'esonero dopo una serie di risultati poco positivi. Da quel momento è in attesa di una nuova chiamata, anche se nel frattempo riapre il Centro Paradiso, campo storico di allenamento del Napoli ai tempi anche di Maradona. Il telefono dell'ex Juve sta squillando e dalla Turchia potrebbero offrirgli un'ottima proposta con l' Adana Demirspor .

Cannavaro, ipotesi Turchia

I contatti si sono intensificati nelle ultime ore quando la società turca ha deciso di esonerare Patrick Kluivert. L'Adana Demirspor è attualmente al quinto posto in classifica e dopo un inizio positivo ha avuto un momento di flessione che è costato caro all'ex attaccante olandese. Da qui la scelta di voler puntare su Fabio Cannavaro: il club e l'ex difensore azzurro sono costantemente in contatto e stanno lavorando per trovare l'accordo economico. In Turchia il tecnico italiano troverebbe Mario Balotelli, coinvolto in un incidente stradale qualche settimana fa a Brescia, che è tornato all'Adana proprio in estate. Per il tecnico campano si tratterebbe anche della quinta esperienza lontano dall'Italia dopo quelle con la Cina con la Nazionale, il Guanghzou e il Tianjin e in Arabia con Al-Ahli e Al-Nassr.