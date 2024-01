Chiellini ancora in MLS, ufficiale: scelto il nuovo ruolo

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Giorgio Chiellini ha dato l'addio al calcio, la sua ultima partita è stata in maglia LAFC nella finale persa per il titolo Mls contro Columbus ma la leggenda bianconera non lascerà la città degli angeli. Infatti L'ex capitano della Juventus e della Nazionale proseguirà la sua carriera ancora nella squadra di Los Angeles ma con un ruolo diverso, non sarà dirigente ma allenatore per lo sviluppo dei giocatori.

Il comunicato di LAFC

Il leggendario difensore ed ex giocatore della LAFC Giorgio Chiellini rimarrà alla LAFC come allenatore per lo sviluppo dei giocatori, come annunciato oggi dal club. Chiellini, che ha giocato con la LAFC per due stagioni dal 2022 al 2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l’allenatore della LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra.

“Siamo stati grati di avere Giorgio che ha giocato gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con la LAFC”, ha detto il co-presidente e direttore generale della LAFC John Thorrington. “Durante quel periodo ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per la LAFC e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione”. Chiellini ha concluso la sua straordinaria carriera da giocatore, durata 22 anni, a dicembre, dopo aver contribuito a guidare la LAFC alla finale della Coppa MLS. Si ritirò come uno dei difensori più decorati e rispettati che lo sport abbia mai visto.